ABD'li Demokrat Vekil: Bir okulu bombalamak savaş suçudur

Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat vekil Omar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'i savaş suçu işlemekten sorumlu tuttu.

Omar, açıklamasında, "Bir okulu bombalamak savaş suçudur. Bir hastaneyi bombalamak savaş suçudur. Haber merkezini bombalamak savaş suçudur. Sivillere roket atmak da bir savaş suçudur. Eğer insan haklarına inanıyorsak, savaş suçları işleyen herkesi tamamen sorumlu tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

Filistin asıllı ABD'li Demokrat vekil Rashida Tlaib de Filistinlilerin de insan haklarının olduğuna dikkati çekerek herkesi bu hususta sesini yükseltmeye çağırdı.

Tlaib, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin de insan haklarına sahip olduğunu dile getiren bazı kişilerin gözlerinin korkutulduğunu kaydederek "Herkese mesajım şu: Adaleti savunmaktan korkmayın, Amerikan halkı bizimle." yorumunu yaptı.

Bernie Sanders'tan "Pentagon da bağımsız denetimden geçsin" çağrısı

Öte yandan, ABD'li Demokrat isimlerin Joe Biden yönetiminin İsrail'e satışına onay verdiği 735 milyon dolarlık son silah satışına ilişkin itirazları devam ediyor.

Demokrat Senatör Bernie Sanders, konuya ilişkin açıklamasında, Amerikan halkının vergilerinin nereye, nasıl harcandığı konusunda şeffaf olunması gerektiğini belirterek, "Bunun sonucunda Pentagon'un, ülke tarihinde bağımsız bir denetimden geçmeyen tek federal kurum olduğu absürtlüğü ile karşılaşıyoruz. En azından bunu yapabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

ABD'de bir grup Demokrat vekilin, söz konusu silah satışının durdurulması için tasarı hazırladığı Amerikan medyasına yansımıştı.