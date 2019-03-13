ABD'li Müslüman siyasetçilerden Trump'a Suudi Arabistan tepkisi

ABD Temsilciler Meclisinin Müslüman üyeleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar, ABD yönetiminin, Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerini görmezden gelerek bu ülkeye silah satmayı sürdürmesine tepkide bulundu.

Filistin asıllı Tlaib ve Somali asıllı Omar, konuya ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Tlaib, Trump'ın, Kongreye gönderdiği 2020 bütçe tasarısında Medicare (65 yaş üzerindekilere sağlık sigortası) ve Obamacare kapsamında yoksul Amerikalılara sağlanan devlet desteği Medicaid'e ayırdığı ödeneği azaltırken, Suudi Arabistan'a silah satılmasına tepki gösterdi.

Tlaib, "Trump'ın Medicare ve Medicaid'i kesmeyeciği yönündeki sözünü hatırlıyorsunuz değil mi? İşte o sözü tutmadı. Onun yerine Lockheed Martin'i (ABD savunma sanayi firması) ve füze almak isteyen Suudileri tercih etti." ifadelerini kullandı.

Tlaib'in açıklamasını Twitter hesabından paylaşan Omar ise şunları belirtti:

"Suudi Arabistan, sürekli olarak en çok insan hakları ihlali yapan ülkeler sıralamasında arasında yer aldığı gibi, Yemen'deki kıtlık ve kolera salgınından da sorumludur. Yine de ABD yapımı silahların en büyük alıcısı. Donald Trump, neden insan hakları savunucuları yanında yer almak yerine silah üreticilerini seçiyor?"

Suudi Arabistan'a 44 THAAD sistemi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen hafta Suudi Arabistan adına "Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi" (THAAD) üretimi için savunma devi Lockheed Martin'e 945 milyon 900 bin dolarlık bir ihale verdiğini açıklamıştı.

İhalenin süresinin 28 Şubat 2019 ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında olduğu belirtilirken, Suudi Arabistan'ın ise 26 Kasım'da, ABD'nin daha önce 44 THAAD sistemi için verdiği 15 milyar dolarlık teklifini kabul ettiği bildirildi.

Öte yandan ABD medyasında, Suudi Arabistan yönetiminin, Washington'un Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik baskısından kurtulmak için ABD'nin THAAD teklifini kabul ettiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 01:10