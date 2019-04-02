ABD'li Müslüman STK'lardan Kongrede lobi

ABD'li bazı Müslüman ve Türk sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, sorunlarını dile getirmek ve vekilleriyle yüz yüze görüşmek amacıyla ABD Kongresinde lobi çalışması gerçekleştirdi.

ABD'nin farklı eyaletlerinden başkent Washington'a gelen Müslüman sivil toplum temsilcileri, "5. Müslüman Hakları Savunma Günü" kapsamında Kongreyi ziyaret ederek vekillerle görüştü.

İki gün sürecek program kapsamında farklı eyalet temsilcilerini makamlarında ziyaret eden Müslüman temsilciler, hem sorunlarını birinci elden vekillerine aktarma hem de çeşitli konulardaki hassasiyetlerini dile getirme imkanı buldu.

Ziyaretlere Amerikan Müslüman Organizasyonlar Konseyi (USCMO) ve Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) başta olmak üzere Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA), Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ve Kuzey Amerika Müslüman Ümmeti Toplumu (MUNA) gibi önde gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ABD'de yaşayan Türk toplumunu temsilen Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Eşbaşkanı Günay Evinch ve diğer yetkililer de ziyaretlerde yer aldı.

Etkinlikler için Kongreye gelen Amerikan Müslüman Organizasyonlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal, yaptığı açıklamada çalışmanın amacını anlattı.

Cemal, "Her yıl giderek artan bir momentumla ülkenin farklı yerlerinden etkinliğe katılan aktivistler sayesinde hem Müslüman toplum hem de ülke için önemli olan meseleleri gündeme getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl ağırlıklı olarak Müslümanlara vize yasağı, göçmen reformu ve Müslüman hakları konularını gündeme taşıdıklarını belirten Cemal, ABD yönetimi nezdinde de bu konuları gündemde tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

TASC Eşbaşkanı Evinch ise Amerikalı Müslümanlar ile hem senatörleri hem de Temsilciler Meclisi üyelerini ziyaret ederek ajandalarında yer alan tüm konuları açık bir şekilde konuştuklarını anlattı.

Evinch, "Burada Türklere ve Türkiye'ye karşı muazzam bir sevgi ve saygı var, bunu Amerikalı Müslümanlar arasında net bir şekilde görebiliyorsunuz." ifadesini kullandı.

"ABD'de temas halinde olduğumuz Müslüman olsun veya olmasın ilgili kurumlar artık FETÖ'nün Amerika'daki Türkleri temsil etmediğini anlıyorlar." vurgusu yapan Evinch, ABD'de yaşayan Türkler olarak bu tür programlarda her zaman yer aldıklarını ve almaya devam edeceklerini bildirdi.

- Rohingya ve Uygur Müslümanları da gündemde

Kuzey Amerika İslam Camiası temsilcisi Muhammed Tarık Rahman ise, "Bugün 50 eyaletten buraya gelerek Müslüman toplumun meselelerini kendi vekillerimizin önüne açık bir şekilde sermek ve sorunları anlatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Rahman, sadece Amerikalı Müslümanları değil aynı zamanda Rohingya ve Uygur Müslümanlarını da bu görüşmelerinde mutlaka dile getirdiklerini belirtti.

Rahman, "Kendi meselelerinizi gelip ilk ağızdan anlatmazsanız başkası sizin için bunu yapamaz. O yüzden tüm Müslüman toplum bu tür etkinliklerde bir araya gelmeli." yorumunu yaptı.