ABD'li senatörler Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyinden çıkarılması için mektup yazdı

ABD'li senatörler, Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden çıkarılması için ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'a mektup gönderdi.

Senato Dış İlişkiler Konseyi liderleri Bob Menendez ve Jim Risch önderliğindeki 12 senatör, Thomas-Greenfield'a hitaben bir mektup kaleme aldı.

Thomas-Greenfield'a Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyinden çıkarılması için BM Genel Kurulu'na karar tasarısı sunması çağrısı yapılan mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Apartmanların, hastanelerin ve okulların ayrım gözetmeksizin bombalandığına ve kaçmaya çalışan sivillerin katledildiğine şahit olduk. Rusya ve Vladimir Putin tarafından işlenen suçlar, Rusya hükümetinin insan haklarını korumak gibi bir niyeti olmadığını göstermektedir. Durum bu iken Rusya'nın, misyonu tüm dünyada insan haklarını korumak ve savunmak olan bir kuruluştan yarar sağlaması konusunu düşünmenin zamanı gelmiştir."

Mektupta, BM İnsan Hakları Konseyinin bir üyesinin "geniş çaplı ve sistematik istismarlar yapması durumunda" BM Genel Kurulu üyelerinin 3'te 1'inin oyuyla Konseyden çıkarılabileceği anımsatıldı.

ABD'li senatörler, BM'nin Gazze'deki savaş suçları soruşturmasının durdurulmasını istedi

ABD'li 68 Senatör, "İsrail'e karşı önyargıların bir parçası" olduğu gerekçesiyle, Birleşmiş Miletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in Gazze'de savaş suçu işleyip işlemediğine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı durdurmasını talep etti.

Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan 68 Senatör, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup gönderdi.

BM İnsan Hakları Konseyinin başlattığı savaş suçları soruşturmasının "İsrail'e yönelik önyargıların parçası" olduğunun öne sürüldüğü mektupta, "Bu soruşturma, İsrail'i suçlama, kötüleme ve ülkenin itibarını sarsma kampanyası için kaynakların orantısız kullanımıdır." görüşü paylaşıldı.

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in 2021 Mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği bombardımanda 60'dan fazlası çocuk, 248 Filistinlinin ölmesi sonucu Gazze'de insan hakları ihlalleri işlenip işlenmediğine ilişkin soruşturma başlatmıştı.