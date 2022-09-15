ABD'li ünlü şarkıcı, çocuk istismarından suçlu bulundu

55 yaşındaki şarkıcı, hakkındaki 13 suçlamanın 6’sından mahkum edildi.

Kelly, 2008'de benzer suçlamalarla açılan davadanın rüşvet ve tanıkları tehdit ederek düşürüldüğü suçlamasından beraat etti.

Grammy'li şarkıcının doğum yeri olan Chicago’da görülen dava 4 hafta sürdü.

Kelly geçen yıl da New York'ta görülen başka bir davada, seks ticareti ve şantajdan 30 yıl hapis cezası almıştı.

Chicago’daki mahkemenin sonucunun Kelly’nin var olan hapis cezasına eklenmesi bekleniyor.

S﻿uçlamalar ve karar

Gerçek adı Robert Sylvester Kelly olan şarkıcı, çocuk istismarı içeren videolar çekmek ve teslim almak, 18 yaş altı çocukları istismara teşvik etmekten suçlu bulundu.

2008 yılında şarkıcının yargılandığı davanın merkezinde, Kelly’nin 14 yaşında bir kızı istismar ettiği 30 dakikalık video vardı.

Jane kod ismi verilen kadın, 14 yıl önce ifade vermeyi kabul etmemiş, bu nedenle suçlamalar düşmüştü.

Bugün 37 yaşında olan Jane, Chicago’daki davada ifade verdi ve videodakinin kendisi olduğunu söyledi.

Kelly’nin kendisini 18 yaşına basmadan önce yüzlerce kez istismar ettiğini anlattı.

Davada dört kadın daha çocuk yaşta Kelly’nin tacizine uğradıklarını ifade ettiler.

Toplam 30 tanık mahkemede ifade verdi.

Davanın son günü kapanış konuşmalarında çocuk istismarının detaylarına girilmesi nedeniyle bir jüri üyesi fenalık geçirdi. Ayrılan bu jüri yerine yedek bir isim getirildi.