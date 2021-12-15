ABD'li yetkili Irak'ta binlerce insanın ölümüne neden olan 'gizli birliği' değerlendirdi

ABD’nin Suriye ve Irak’ta binlerce sivilin ölümüne neden olan saldırılarını yönlendiren gizli birliğe ilişkin iddiaları değerlendiren ABD’li bir yetkili, bölgede "savunma amaçlı" saldırıların daha düşük rütbelilerce onaylandığını ve bunlarda yasal sınırlamaların daha az olduğunu teyit etti ancak sivil kayıplarına ilişkin iddiaları teyit etmekten kaçındı.

New York Times gazetesinin eski ve mevcut askeri yetkililere dayandırdığı haberinde 2014-2019 yıllarında ABD’nin özellikle de YPG/PKK terör örgütü ile iş birliği kapsamında Irak ve Suriye'de binlerce sivilin öldürülmesine neden olan hava saldırılarını yönlendiren Amerikan özel kuvvet birliğini deşifre etti.

O dönemlerde Irak ve Suriye’de görev yapmış üst düzey bir ABD’li yetkili New York Times haberine ilişkin AA muhabirine konuştu.

Yetkili, gazetenin iddia ettiği gibi Talon Anvil’in bir birim ismi olmadığını, ABD’nin YPG ile başta Sincar olmak üzere Irak’ın kuzeyinde düzenlediği ilk operasyona verilen isim olduğunu söyledi.

Irak’taki operasyonların bitişi ile Talon Anvil’in de sona erdiğini belirten yetkili, bu operasyonla birlikte Irak ve Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ’a karşı düzenlenen hava saldırılarını yönlendiren görev gücünün isminin Task Force-9 olduğunu anlattı.

New York Times’ın sivil kayıplarına ilişkin iddialarını teyit etmeyeceğini belirten yetkili, söz konusu görev gücünün Amerikan ordusunun prosedürlerini uyguladığını ileri sürdü.

Ancak yetkili, New York Times’ın iddiasına paralel bir değerlendirmede de bulunarak, ofansif ve defansif amaçlı saldırıların ve bunlarla ilgili yetkilerin farklı olduğuna dikkati çekti.

Yetkili, saldırı amaçlı hava saldırılarının daha üst mercilerce onaylandığını ifade ederken, savunma amaçlı saldırıların ise daha alt düzey yetkililerce onaylandığını ve yasal sınırlamaların da bu iki tür saldırılarda farklı olduğunu belirtti.

ABD’li yetkili, savunma amaçlı saldırıların Amerikan kuvvetlerinin kendilerini ve ortaklarını korumak konusunda doğal hakkından kaynaklandığını söyledi.

-New York Times deşifre etmişti

New York Times gazetesinin eski ve mevcut askeri yetkililere dayandırdığı haberinde ABD Özel Kuvvetlerine bağlı Task Force-9 grubunun da şemsiyesi altında olduğu Talon Anvil adında gizli bir birliğin Irak ve Suriye’de binlerce sivilin öldürüldüğü saldırıların gerçekleştirilmesinde rol oynadığını ortaya çıkarmıştı.

Haberde Talon Avnil kodlu birimin DEAŞ’a karşı hava saldırılarında yürürlükteki kanun ve prosedürleri dikkate almadan saldırı çağrısı yaptığı ve bu saldırılarda kadın ve çocukların da dahil olduğu sivillerin hedef alındığı kaydedilmişti.

Haberde söz konusu gizli birimin ABD hükümetini ve istihbaratını endişelendirdiği ileri sürülmüştü.

20 kişilik birimin 112 binden fazla saldırıyı yönlendirdiği ileri sürülen haberde bunların büyük çoğunluğunda sivil kayıpların hesap edilmediği iddia edilmişti.

Haberde birimin bu saldırıları da ofansif saldırılar yerine savunma amaçlı saldırılar olarak kategorileştirdiği ve böylece yasal sınırlama ve üst düzey denetimden kaçtığı ifade edilmişti.

Sahadan YPG/PKK başta olmak üzere ABD ile ittifak içerisinde olan gruplardan alınan ve iyi rafine edilmemiş istihbaratı da saldırı için kullandıkları iddia edilen grubun özellikle de nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerde verdikleri saldırı direktiflerinin pilotlarca reddedildiği ileri sürüldü.