ABD liderliği bırakmıyor: Ölü sayısı 615 bin 347'ye ulaştı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 444 bin 963'e ulaştı.

Son 24 saatte ölenlerin sayısı 532 artarak 615 bin 347'ye çıktı.

California, 4 milyon 18 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 201 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 634 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 694 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 691, Texas'ta ise 53 bin 538 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu.

193 milyon 199 binden fazla kişiye ilk doz, 165 milyon 637 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.