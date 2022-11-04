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ABD'lilerin sadece yüzde 63'ü seçimlerin usulünce yapılacağına inanıyor

ABD'de yapılan bir anket, seçmenlerin sadece yüzde 63'ünün seçimlerin usulünce yapılacağına ve oylarının kurallara uygun sayılacağına inandığını gösterdi.

Amerika 04.11.2022, 17:54
ABD'lilerin sadece yüzde 63'ü seçimlerin usulünce yapılacağına inanıyor

ABD merkezli anket şirketi Gallup'ın 3-20 Ekim'de yaptığı bir ankette, seçmenlerin seçim sonuçlarına ve sürecine güveninin, ülke tarihinin en düşük seviyesinde olduğu ortaya çıktı.

Katılımcıların yüzde 63'ü seçim sonuçlarına güvendiğini ve oylarının usulüne uygun sayılacağını düşündüğünü belirtirken, yüzde 37'si seçim sonuçlarına güvenmediğini bildirdi.

Ankete katılan Cumhuriyetçilerin sadece yüzde 40'ı seçim sonuçlarına güvendiğini dile getirirken, Demokratların yüzde 85'i seçimlere olan güvenini belirtti.

ABD'de son dönemde seçim sonuçlarına ne kadar güvenileceği sorgulanırken ABD Başkanı Joe Biden, seçimlere güvenmeyen kişilerin ülkeyi kaosa sürüklediğini belirtmişti.

Kaynak: AA
#ABD #seçim #anket
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