ABD Lübnan Hizbullahı'nı kınadı

ABD yönetimi, Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'e yönelik roket saldırılarını kınadı ve Lübnan yönetimine bu saldırıları önleme çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yazılı bir açıklama yaparak, söz konusu saldırıları en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.

Price, roket saldırılarının İsrailliler ile Lübnanlıları tehlikeye attığı kadar Lübnan'ın istikrar ve egemenliğine de zarar verdiğini savundu.

ABD yönetiminin gerek İsrailli gerekse Lübnanlı yetkililerle yakın temas halinde olduğunu belirten Price, Lübnan hükümetine söz konusu roket saldırılarını önleme ve bölgeyi kontrol altına alma çağrısı yaptı.

Ne olmuştu?

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail ordusu da ülkeye atılan 10 rokete karşılık Lübnan'daki bazı hedefleri topçu ateşiyle vurmaya başladığını bildirmişti.

İki ülkenin sınır hattında konuşlu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü ise "Durum çok tehlikeli. Tüm tarafları ateşkese teşvik ediyoruz." açıklaması yapmıştı.

Lübnan'dan İsrail tarafına 4 Ağustos'ta da 3 roket atılmış, İsrail ordusu buna karşılık topçu atışları ve hava bombardımanıyla Lübnan'daki bazı bölgeleri vurmuştu.