ABD medyası: Kabil'deki patlamada en az 4 ABD askeri öldü

Amerikan medyasına açıklamada bulunan ABD'li yetkililer, bombalı saldırı sonucu meydana geldiği ileri sürülen patlamalarda en az 3 ABD askerinin yaralandığını bildirdi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, bu sayının artabileceğine işaret etti. Konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ise 'Abbey Kapısı yakınlarındaki patlamanın, birçok ABD'li (asker) ve sivil zayiatla sonuçlanan karmaşık bir saldırının sonucu olduğunu teyit ediyoruz. Ayrıca Abbey Kapısına kısa mesafedeki Baron Hotel'in yakınında da en az bir patlama daha doğrulayabiliriz. Güncel bilgiler vermeye devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.