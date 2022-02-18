ABD medyası Rus işgali için yeni tarih verdi

Bu ayın başlarında, çok sayıda batılı medya kuruluşu, isimsiz yetkililerin ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO bloğu üyelerini işgalin yakın olduğu konusunda uyardığı yönündeki iddialarını gerekçe göstererek, Rusya'nın 16 Şubat günü erken saatlerde Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığını iddia etti.

Ancak bu tarih olaysız geçti ve Rusya askerleri çekmeye başladığını duyurdu. İngiltere ise Rus askerlerin çekilmediğini iddia etti.

Politico gazetesinin yazısında, “Rusya'nın 16 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etme ihtimali her zaman abartılmıştı. Gerçekten dikkat edilmesi gereken zaman dilimi, 20 Şubat’tan hemen sonra yaşanacaklar. Analistler bize, 16 Şubat saplantısının dikkatleri gerçekten önemli tarihlerden başka yöne çevirdiğini söylediler” ifadesine yer verildi.

Tatbikatların ve Olimpiyat'ın bitiş tarihine dikkat çekildi

Rusya-Belarus tatbikatının 20 Şubat’ta biteceğini, bu yüzden bu tarihten sonraki dönemin önemli olduğunu öne süren gazete, Kremlin’in bu tarihten sonra atacağı adımların gerçek niyetlerini ortaya koyacağını savundu.

20 Şubat’ın ayrıca Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nın son günü olduğu kaydedilirken, Rusya’nın “Çin lideri Şi Cinping’i mutlu etmek için kapanış töreni bitmeden işgali başlatmayacağı” belirtildi.

Batı medyası daha önce, Şi Cinping’in Putin'den işgal için Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nın bitmesini beklemesini rica ettiği, Putin'in de bunu kabul ettiğini yazmıştı.