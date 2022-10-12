ABD müzesi, Nijerya'ya ait 125 yıllık bronz heykelleri iade edecek

Ulusal basındaki haberlere göre, 23 bronz heykelin iadesi konusunda, ABD'nin başkenti Washington'da, iki ülke arasında imza töreni düzenlendi.

Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, törende yaptığı açıklamada, ABD'deki Benin Bronzları'nın iade edilmesinin, Nijerya'nın 2019'da başlattığı kaçak eserlerinin iade kampanyasının başarısının bir kanıtı olduğunu belirtti.

Bu bronz eserlerin, kendilerini üreten kültüre ait olduğunun altını çizen Muhammed, "Bir kavim, atalarının eserlerinden mahrum bırakılmamalı. Bunun ışığında, Benin Bronzları'nın bugünkü geri dönüşünden memnunuz" dedi.

Nijerya, iade edilen eserlerle uluslararası gezici sergi açacak

Muhammed, Nijerya'nın yakında, iade edilen eserlerden oluşan uluslararası gezici sergi açacağını açıkladı.

Nijerya'ya ait sömürge öncesi ve kolonyal dönemde kaçırılan "Oba" bronz heykelinin de aralarında bulunduğu yüzlerce tarihi eser, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde sergileniyor.

Son zamanlarda Nijerya, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserlerin ait olduğu ülkeye geri gönderilmesi konusundaki ısrarını sürdürse de İngiliz hükümeti, bunların iade edilmesi fikrine sıcak bakmıyor.

İngiltere'deki Horniman Müzesi ve Gardens, ağustosta 72 parçadan oluşan bronz heykeli, Nijerya hükümetine devredeceği duyurmuştu.