ABD öncülüğündeki koalisyon saldırılarında şeffaflık azalıyor

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Suriye ve Irak'ta düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yayımladığı raporunda, saldırıların hangi tarih ve bölgede yapıldığına yönelik bilgilere yer verilmemesi, koalisyonun sivil kayıpları konusundaki şeffaflığının azaldığı yorumlarına neden oldu.

Birleşik Görev Gücü, 16-29 Aralık arasında Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin rapor yayımladı.

2014'ten bu yana, önce günlük, daha sonra ise haftalık saldırı raporu yayımlayan koalisyonun bugünkü açıklamasında, saldırı raporlarının bundan sonra ayda sadece iki kez yayımlanacağı duyuruldu.

Açıklamaya iliştirilen iki haftalık raporda, koalisyonun 16-29 Aralık arasında, 469'u Suriye'de, 9'u Irak'ta toplam 478 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını duyurmasının ardından ilk kez yayımlanan raporda, bu saldırılarla Suriye'de DEAŞ'a ait bin 1, Irak'ta ise 14 hedefin vurulduğu kaydedildi.

Raporda, eski raporların aksine, hangi bölgeye kaç saldırının hangi tarihlerde yapıldığına dair bilgilere yer verilmemesi dikkati çekti.

Sivil kayıplarıyla koalisyon saldırılarını eşleştirmek güçleşecek

Son haftalarda Deyrizor'un Heccin ilçesinde cami ve hastanelerin koalisyon uçaklarınca vurulması tartışmalara yol açarken, bölgede koalisyon saldırılarından kaynaklı sivil kayıplarının da arttığı belirtiliyor.

Bu tartışmaların gölgesinde koalisyonun yeni raporunda saldırı tarihlerini ve yerlerini vermemesi, bağımsız uluslararası örgütlerin, Suriye ve Irak'taki sivil kayıplarını, koalisyon saldırılarıyla eşleştirmesini zorlaştıracağı yorumlarına neden oldu.

İngiltere merkezli ve savaş bölgelerindeki sivil kayıplarını takip eden Airwars platformu, koalisyonun, saldırıların yer ve zamanına ilişkin bilgi vermemesi hakkında "şeffaflığın son derece kısıtlandığı" yorumunu yaptı.

Airwars açıklamasında, platformun, Suriye ve Irak'ta, koalisyon kaynaklı 2 binden fazla sivil kayıp iddiasının, ABD koalisyonunun bu raporları üzerinden tespit ettiği hatırlatıldı.

ABD öncülüğündeki koalisyon saldırılarının, kasımda, Suriye'de 221 sivilin hayatına mal olduğu belirtilen açıklamada, AirWars Direktörü Chris Woods'un şu ifadelerine yer verildi:

"DEAŞ ile mücadele bitmedi ve siviller halen ağır bir bedel ödüyor. Sivil kayıpların sorunlu seviyelere yükseldiği bir dönemde ABD öncülüğündeki koalisyonun, ABD Başkanı Trump'ın son duyurusu üzerine kamu şeffaflığını azaltmasını görmek rahatsızlık verici."

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2019, 09:22