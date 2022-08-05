ABD'nin 44'üncü Başkanı Barack Hussein Obama 61 yaşında

ABD'nin ilk siyahi başkanı olarak 2009-2016 yıllarında Beyaz Saray'daki koltuğa oturan 4 Ağustos 1961 doğumlu Obama, bugün 61'inci yaş gününü kutladı.

Eski Demokrat Başkan yeni yaş gününde, Chicago'da kendi adına yapılan Obama Başkanlık Merkezi'ndeki su parkına annesi Ann Dunham'ın adının verildiği bilgisini paylaştı.

Obama Twitter'da, "Annem Ann Dunham, hayatımdaki en büyük etkiydi ve bugün olduğum kişiyi şekillendirmeme yardım etti. Obama Başkanlık Merkezi'ndeki su parkının onun adıyla anılacağını paylaşmaktan gurur duyuyorum." diye yazdı.

Eski Başkan, doğum günü paylaşımında ayrıca inşaatı Chicago'da devam eden Obama Başkanlık Merkezi'nin kendisiyle yaptığı bir görüntülü röportaja yer verirken, videoda Obama'nın 1995 yılında vefat eden annesi Ann Dunham'la küçüklüğünde çektirdiği fotoğraflar ve adının verildiği su parkının animasyonu da yer aldı.

Ayrıca Twitter'da Obama'nın son paylaşımını görmek için sayfasını ziyaret eden 30 binden fazla kişi, ekranı kaplayan ve yukarı doğru uçuşan doğum günü balonlarıyla karşılaştı.

Mİchelle Obama da eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı

Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, eski ABD Başkanı'nın doğum gününde Twitter'dan onun gençlik yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı ve kendisiyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Michelle Obama, "Doğum günün kutlu olsun tatlım! Seninle hayat her yıl daha iyi olmaya devam ediyor. Beni her zaman gururlandırıyorsun. Seni seviyorum." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Pasifik Oyanusu'ndaki kara parçası olan Hawaii eyaletinde, 4 Ağustos 1961'de doğan Barack Hussein Obama, Harvard Hukuk Fakültesinden başarıyla mezun olduktan sonra 2005'ten 2008'e kadar Illinois senatörü ve 1997'den 2004'e kadar da Illinois eyalet senatörü olarak görev yaptı.

Siyasi kariyerinde hızlı yükselen Barack Obama, Kasım 2008'deki seçimlerden zaferle çıkarak ocak 2009'da ABD'nin 44'üncü Başkanı olarak Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna oturma başarısı gösterdi.

Henüz 47 yaşında ABD Başkanı olma başarısı gösteren Obama, eğitim ve siyasetteki başarısıyla, farklı kültür, ülke ve coğrafyalardaki gençlere ilham kaynağı oldu.

6 Kasım 2012'de yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney'den daha fazla oy alarak ikinci defa ABD Başkanı olan Barack Obama ayrıca, ABD tarihindeki ilk ve tek Afro-Amerikan devlet başkanı olma özelliğini de elinde bulunduruyor.