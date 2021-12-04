ABD'nin 5 trilyon doları Hint asıllı göçmenlerin yönetiminde

ABD’de en büyük teknoloji firmalarını Hint CEO’lara emanet etme furyasına Twitter da katıldı. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey, sürpriz bir kararla görevi bırakarak bayrağı 37 yaşındaki yazılımcı Parag Agrawal’a devretti. ABD’de Google (Alphabet), Microsoft, Adobe, IBM gibi büyük teknoloji firmalarının CEO’luğunu da benzer şekilde Hindistanlı göçmenler yürütüyor. Hindistanlı yöneticilerin dümenine geçtiği teknoloji şirketlerin toplam piyasa değeri ise 5 trilyon dolara yakın.

TWITTER - PARAG AGRAWAL

Her gün 200 milyondan fazla insanın ziyaret ettiği, dünya gündeminin belirlendiği Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey, bir anda istifa edip yerini adı sanı duyulmamış genç bir göçmen olan Parag Agrawal’a bıraktı. Şirkette 2011 yılında ürün geliştirme mühendisi olarak göreve başladıktan sonra son dört yıldır Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı pozisyonu sırtlanan Agrawal, şirketin blockchain ve benzeri teknolojilere adapte olmasını sağlayan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Fortune 500 şirketleri arasındaki en genç CEO olan Agrawal’ın 35 milyar dolar piyasa değerine sahip şirkete getireceği yenilikler merak konusu.

MICROSOFT - SATYA NADELA

Satya Nadella2,48 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip olan Microsoft’un yöneticilik görevini yürütoyor. Nadella, Microsoft’a katılmadan önce bilgisayar, yazılım ve bilgi teknolojisi hizmetleri satan Sun Microsystems şirketinde çalıştı. 2000 yılında, Microsoft Central’ın Başkan Yardımcısı olarak ilk yönetici rolünü üstlendi. Hindistanlı yönetici, Steve Ballmer’ın istifa etmeye karar vermesinin ardından, Bill Gates’in talimatıyla 4 Şubat 2014’te CEO olarak Microsoft’un dizginlerini devraldı. 3 çocuk babası Nadella’nın serveti ise 320 milyon dolar.

IBM - ARWIND KRISHNA

Başka bir Hint ailenin çocuğu olan Arwint Krishna 1962 yılında doğdu, 1991’de Urbana Champaign’deki Illinois Üniversitesi’nden elektrik mühendisliği alanında doktora derecesi almak üzere ABD’nin yolunu tuttu. 1990 yılında IBM’de çalışmaya başladı. 2015 yılında IBM’de kıdemli başkan yardımcılığına terfi etti. 2020 yılında ise 105 milyar dolarlık şirketin CEO’luk görevini üstlendi. Açılımı Uluslararası İş Makineleri (International Bussines Machines), 108 senelik tarihi ile Amerika’nın köklü teknoloji firmalarından biri olarak dikkat çekiyor.

ALPHABET - SUNDAR PICHAI

Alphabet şirketi adı altında yeniden yapılanan Google’ın CEO’su Sundar Pichai, bir kriket oyuncusu olmayı hayal ediyordu. Pichai, Hindistan’ın Chennai şehrinde 12 Temmuz 1972 tarihinde doğdu. 2 odalı küçük bir evde yaşayan Pichai, Hindistan Teknoloji Enstitüsü’nde (IIT) metalurji mühendisliği eğitimi aldı. Kendi imkanlarıyla başvurduğu Stanford Üniversitesi’nden burs kazandı ama ABD’ye gidecek yol parası bile yoktu. Babasının çektiği kredi ile ABD’nin yolunu tuttu. 2004 yılının nisan ayında Google’da çalışmaya başladı. Kısa sürede Chrome, Google Maps, YouTube, Gmail ve ardından Android’in başına geçti. Google’a başladığı 2004 yılından 11 yıl sonra ise, 1,88 triltyon dolarlık şirketin başına geçti.

ADOBE - SHANTANU NAREYEN

Grafik ve video işleme alanında dünyada rakipsiz konumdaki Adobe şirketinin başında da yine bir Hindistan göçmeni Shantanu Narayen bulunuyor. 315 milyar dolarlık şirketi yöneten Narayen, 1963 yılında Hindistan’ın Haydarabad eyaletinde doğdu Nareyen, lisansını Hindistan’da Osmania Üniversitesi’nde yaptı. Apple ve Silicon Graphics’te ürün geliştirme görevlerinde bulundu. Üniversite eğitimi için geldiği ABD’de kariyer basamaklarını hızla tırmanan Narayen, 1998 yılında girdiği Adobe’da 2007 yılından beri CEO’luk görevini yürütüyor.

Kaynak: Yeni Şafak