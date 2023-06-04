ABD'nin başkentinde patlama paniği
ABD'nin başkenti Whasington'da patlama paniği yaşanıyor.
Amerika 04.06.2023, 22:52 04.06.2023, 23:19
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da büyük patlama sesini meydana geldi.
Patlama Beyaz Saray'dan duyuldu.
Son dakika haberini Türk gazeteciler peş peşe Twitter'dan duyurdu.
Daha sonra gelen bilgilerde patlamanın neden kaynaklandığı açıklandı.
Gelen son dakika bilgisine göre patlama F-16 savaş uçağının uçuşu esnasında yaşanan ses perdesini yırtma olayından kaynaklandığı belirtildi.
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