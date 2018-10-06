ABD'nin ekonomi dergisinden F-35 uyarısı

ABD’nin en önemli ekonomi dergilerinden Bloomberg Businessweek, yayınladığı makalede, Türkiye’nin F-35’in en önemli parçalarını ürettiğini vurguladı.

Dergide yayımlanan makalede, Türkiye’nin F-35 projesindeki kritik rolü hatırlatılarak ''Türkiye havacılık mamullerinin üretiminde küresel bir lider'' denildi.

“Lockheed’in F-35’lerinin Türkiye problemi var” başlıklı makalede 'F-35'in 12 milyar dolar değerindeki parçalarını 10 Türk şirketi imal ettiği, kokpit, ekranı teçhizatı gibi bazı parçaların ise dünyadaki tek kaynağının Türkiye’ olduğu belirtildi.

F-35'in ana gövdesi, bomba bölmesi kapıları, havadan karaya ekipmanı taşıyan pilonlar gibi anahtar parçalarını Northrop Grunman ile birlikte Türk Havacılık Uzay Sanayii (TAI) ile ortaklarının ürettiğine dikkat çeken Bloomberg, uçağın Türkiye'ye satışının durması durumunda tedarik zincirinin zarar göreceği ve uçak üretiminin kesintiye uğrayacağı vurgusu yaptı.

Geçici durdurmaya karar verilmişti

Ağustos ayında savunma bütçesini onaylayan ABD Kongresi, Rusya'dan S-400 alımını gerekçe göstererek Türkiye'ye 'F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasına' hükmetmişti.

Türkiye, haziran ayında iki F-35 savaş uçağını teslim almıştı. 2002'den beri programın katılımcı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, 100 F-35 savaş uçağı almayı taahhüt ediyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net