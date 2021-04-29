ABD'nin en yaşlı insanı kaç yaşında?

ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan 114 yaşındaki Thelma Sutcliffe, ülkenin en yaşlı kişisi oldu.

Gerontoloji Araştırma Grubu'na göre, 17 Nisan'da Kuzey Carolina eyaletindeki 115 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesinin ardından Sutcliffe, ülkenin eş yaşlı kişisi olarak belirlendi.

Sağlık yetkilileri, 1 Ekim 1906'da dünyaya gelen Sutcliffe'nin işitme ve görme duyularının zayıflamasına karşın akıl sağlığının yerinde olduğunu kaydetti.

Yetkililer, 114 yaşındaki kadına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulandığı ve rutin sağlık kontrollerinin yapıldığını belirtti.

Ayrıca yetkililer, Sutcliffe'nin salgının ardından yapmayı en çok istediği şeyin, arkadaşlarıyla birlikte yemek yemek olduğunu aktardı.

AA