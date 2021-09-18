ABD'nin haftalık petrol sondaj kulesi sayısı açıklandı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 10 artarak 411'e yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 232 arttı.

Perşembe gününü 75,67 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 75,34 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 71,97 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 72,61 dolar seviyesinde tamamlamıştı.