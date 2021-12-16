ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 600 bin varil (yüzde 1,1) azalarak yaklaşık 428 milyon 300 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 2 milyon varil (yüzde 0,3) azalışla 598 milyon 900 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 700 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 218 milyon 600 bin varile geriledi.

- Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 28 bin varil azalarak 6 milyon 471 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 375 bin varil artarak 3 milyon 645 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 4-10 Aralık haftasında 5 bin varil azalarak yaklaşık 12 milyon 149 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Kasım 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 130 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.