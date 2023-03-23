ABD'nin ilk başörtülü yargıcı Kur'an'a el basarak göreve başladı

ABD’nin New Jersey eyaletinde, Eyalet Valisi'nin Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne aday gösterdiği Nadia Kahf, ülkesinin ilk başörtülü yargıcı olarak göreve başladı. 2 yaşında Suriye’den ABD’ye yerleşen Nadia Kahf, New Jersey Valisi’nin kendisini aday göstermesinin ardından yargıçlık koltuğuna oturdu.

ABD’nin New Jersey eyaletinde ülkenin ilk başörtülü hakimi göreve başladı. 2 yaşında Suriye’den ABD’ye yerleşen Nadia Kahf, New Jersey Valisi Phil Murphy’nin kendisini aday göstermesinin ardından yargıçlık koltuğuna oturdu.

Avukat Nadia Kahf, atamadan sonra büyükannesinden kalan Kuran-ı Kerim’e el basarak yemin etti. Passaic County’de görev yapacak olan 50 yaşındaki Kahf, “Çok mutluyum ve aynı zamanda çok onurluyum” dedi.

2003’ten beri Müslüman bir sivil haklar örgütü olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’nin New Jersey şubesinin yönetim kurulunda başkanı olarak görev yapan Kahf, avukatlık bürosunda aile hukuku konusunda uzmanlaşırken göçmenlik davaları üzerinde yoğunlaştı.

Bunun yanında, eyaletteki en büyük camilerden biri olan Passaic County İslam Merkezi’nin başkanlık görevini de yapan Kahf, aynı zamanda Clifton merkezli kar amacı gütmeyen bir aile içi şiddet ve sosyal hizmetler kuruluşu olan Wafa House’un hukuk danışmanı olarak görev yapıyor.

Kahf, başörtüsü takan ilk eyalet yargıcı oldu ancak Müslüman ilk yargıç değil. Sharifa Salaam Essex’te, Kalimah Ahmad ise Hudson’da Yüksek Mahkeme yargıçları olarak görev yapıyor. Ayrıca Yargıç Sohail Mohammed, Passaic’te görev yaparken, eski bir Yüksek Mahkeme yargıcı olan Hany Mawla de şu an Temyiz Bölümü’ne başkanlık ediyor.