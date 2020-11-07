ABD'nin ilk kadın ve siyahi başkan yardımcısı: Kamala Harris

ABD seçim sonuçlarına göre Demokratların adayı Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı oldu. Biden'in seçimleri kazanmasıyla ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan yardımcısı Kamala Harris oldu. Harris bu görevde ilk kadın ve ilk siyahi Hint asıllı başkan yardımcısı olacak.

"BAŞARDIK JOE!"

Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris, Biden'ın başkanlığının ilan edilmesinin ardından ABD'nin 46. Başkanı'nı arayarak "Başardık Joe!" dediği videoyu paylaştı.

KAMALA HARRIS KİMDİR?

Meme kanseri üzerine çalışan, diplomat kızı Hint asıllı bir bilim kadını annenin ve Stanford Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Jamaika asıllı bir babanın iki kızından biri olan Harris, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland kentinde dünyaya gelip burada büyüdü.

Tarihsel olarak "siyah okulu" olarak anılan başkent Washington'daki Howard Üniversitesi'nde siyaset bilim ve ekonomi üzerine lisansını aldı. Ardından San Francisco yakınlarındaki Hastings College of Law'da hukuk derecesini tamamlar tamamlamaz eyalette suç oranlarının yüksek olduğu Alameda County'de savcı olarak göreve başladı. Harris, 2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu. Bu göreve gelen ilk siyahi ve Asya kökenli kadın olma özelliğine sahip.

TRUMP'I KAŞIKÇI CİNAYETİNE GÖZ YUMMAKLA SUÇLADI

Harris, Ekim 2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hayatını kaybetmesinin ardından Trump'ı bu cinayete "göz yummakla" suçladı.

Harris, o dönemde ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini "temelden gözden geçirmesi" çağrısı yaptı.

Jamaika ve Hindistan kökenli göçmen bir anne babanın çocuğu olarak Kalifornia'da doğan Kamala Harris, sivil haklar konusundaki hassasiyeti ve hukukçu kimliğiyle de biliniyor.

İLK HİNT ASILLI SENATÖR

2010 yılında yine bir ilke imza atarak Kaliforniya eyaletinin ilk kadın başsavcısı oldu. ABD'deki sistemde bu makam adalet bakanlığı anlamına da geliyor. Burada ilk defa uyuşturucu suçuna bulaşmış kişilerin hapse girmek yerine liseden mezun olmalarına veya iş bulmalarına olanak sağlayan "hayata dön" programını başlattı; ırkçılıkla mücadele ve ceza-usul adaletini sağlama dallarında programlar yürüttü. Polis cinayetlerini izlemek açısından memurların üzerlerine ilk kez vücut kameraları yerleştirilmesini sağladı.

Kariyerindeki tüm bu başarılar ve ilkler Harris'in 2017'de ABD'nin ikinci siyah kadın senatörü ve ilk Hint asıllı senatör olmasının önünü açtı. Kaliforniya'dan seçildiği senatörlük görevinde, iç güvenlik soruşturmalarından, hükümet işlerinden, istihbarattan, bütçeden ve adaletten sorumlu komitelerde görev yaptı. Harris yine Senato'daki görevi sırasında, Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Yargıç Brett Kavanaugh'nun, cinsel saldırı suçlamalarıyla ilgili Senato'da yürütülen soruşturmasında Kavanaugh'ya yönelttiği "zor sorular" ile adından söz ettirdi.

HIZLI BAŞLAYIP ÇABUK BİTEN ADAYLIK SERÜVENİ

55 yaşındaki Senatör, siyasi kariyerine 2019'da Demokrat Parti'den ABD Başkanlığı yarışına girerek devam etti.

Adaylığı ilk başta büyük bir coşkuyla karşılansa ve televizyondaki tartışma programlarında rakiplerine karşı başarılı bir performans sergilese de hızlı yükseldiği anketlerde düşüşe geçince Aralık 2019'da başkanlık yarışından çekildi. Harris'in vaat ettiği değişimler arasında yargı sisteminde reform ve ırk adaletini sağlama tasarısı vardı.

Çekildikten üç ay sonra başkanlık için Biden'ı desteklediğini, "Ülkemize şerefle hizmet etmiş bir kişi ve ona her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Onun bir sonraki ABD Başkanı olarak seçilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım" diyerek duyurdu.

Kaynak: Haberler