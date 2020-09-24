ABD'nin İran yaptırımları kapsamında Irak'a verdiği muafiyet süresi 60 güne indirildi

ABD yönetimi, İran'dan elektrik ithal etmesi konusunda Irak'a 60 günlük yaptırım muafiyeti uygulanacağını açıkladı.

Karara ilişkin yazılı bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, Bağdat yönetimine enerji alanında İran'a olan bağımlılığını azaltması çağrısında bulundu.

Açıklamada, ABD'nin, İran'a uygulanan yaptırımlar kapsamında, Irak'a elektrik ihtiyacını karşılayabilmesi için verilen muafiyet süresinin 120 günden 60 güne indirildiği kaydedildi.

ABD medyasına açıklamada bulunan ve ismi açıklanmayan bir bakanlık yetkilisi, "Bu muafiyet, Irak'ın ihtiyaç duyduğu kısa dönemli enerjiyi sağlayabilmesi için ancak enerjideki İran'a olan bağımlığını düşürmesini amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

Yetkili, verilen süreye dair yöneltilen bir soruya cevap vererek, "Irak hükümetinin enerji alanında 60 gün içinde kendi yeterliliğini sağlayabilmek için anlamlı adımlar atmasının mümkün olduğuna inanıyoruz." yorumunda bulundu.

Diğer yandan ABD kamuoyunda bu sürenin son zamanlarda Irak'taki ABD üslerine yapılan saldırılar nedeniyle Washington ve Bağdat ilişkilerinin gerginleşmesi nedeniyle azaltıldığı savunuluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

ABD, anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a bir dizi yaptırım uygularken, İran ile işbirliği yapan tüm ülkelere de benzer yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

Irak'a ise İran ile doğrudan komşu olması ve enerjide dışa bağımlı olması nedeniyle kısmi muafiyet getiren Trump yönetimi, bu süreyi önce 120 gün olarak belirlemiş ve sürenin dolmasıyla muafiyeti üç kez yenilemişti.

Kaynak: AA