ABD'nin İran yaptırımları mahkemelik oldu

Birleşmiş Milletler'in en yüksek yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı (UAD) İran'ın, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle açtığı davada, Washington'ın yetki itirazını reddetti.

Tahran yönetimi, 2015 yılında imzalanan ancak 2018'de ABD'nin tek taraflı olarak ayrıldığı nükleer anlaşma sonrası birtakım ekonomik yaptırımlara maruz kaldı.

İran bu durumun, Washington ile 1955'te imzalanan dostluk anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürmüş ve ABD yönetimini şikayet etmişti.

UAD Başkanı Abdulqawi Ahmed Yusuf yaptığı açıklamada jüri üyelerinin, "ABD'nin yargı yetkisi yok" iddiasını haksız bularak İran lehinde karar verdiğini duyurdu.

Gelişme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kararın Tahran yönetimi açısından "zafer" niteliği taşıdığını belirterek ülkesinin uluslararası hukuka her zaman uyduğunu dile getirdi.

Washington yönetimi geçen seneki duruşmalarda İran'ın Temmuz 2018'de UAD'ye başvurarak açtığı dava dosyasının "kabul edilemez ve yargılanamaz" olduğunu ileri sürerek, düşürülmesi gerektiğini açıklamıştı.

Lahey'deki mahkeme Ekim 2018'deki ön aşamada İran lehine karar vermiş ve ABD'nin Tahran'a uyguladığı ekonomik yaptırımların sivil toplumu etkileyecek ilaç, tıbbi malzeme, gıda, tarım ürünleri, yedek parça gibi ürünleri kapsayamayacağını açıklamıştı.

Kararın ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın İran ile olan diplomasiyi yeniden ele alma çabalarına giriştiği ve Tahran ile yapılan nükleer anlaşmanın şartlarının yeniden uygulamaya sokulması evresinde gelmesi dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken İran'a yeni elçi atadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlandıran anlaşmaya geri dönülmesi için geçtiğimiz cuma günü yeni bir elçi atamış, bu anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesinin Biden yönetiminin önceliği olduğunu belirtmişti.

İran'ın ABD aleyhine açtığı davanın karara bağlanmasının birkaç sene sürebileceği belirtiliyor. Mahkemenin davayla ilgili alacağı karar nihai ve uluslararası bağlayıcılığı bulunuyor.

Kaynak: Euronews