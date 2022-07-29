ABD'nin Kentucky eyaletinde acil durum ilan edildi

ABD'nin Kentuck eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 8'e yükselirken, eyaletteki 6 bölgede acil durum ilan edildi.

ABD'nin güneydoğusunda yer alan Kentucky'de aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinin bilançosu artıyor.

Kentucky Valisi Andy Beshear yaptığı açıklamada, doğu Kentucky'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini aktardı.

6 bölgede acil durum ilan eden Vali Beshear, eyaletin doğu kesimini sular altında bırakan selin, onarılması yıllar alabilecek hasarlar bıraktığını söyledi. Beshear, "Şu anda Kentucky tarihindeki en kötü, en yıkıcı sellerden birini yaşıyoruz. Yüzlerce kişi evini kaybedecek" dedi.