ABD'nin Kentucky eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 25'e çıktı

Kentucky'de son yılların en büyük sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Eyalet Valisi Andy Beshear, Fox News'e yaptığı açıklamada, sellerde ölenlerin sayısının 17'den 25'e çıktığını ve bu sayının daha da yükselmesinden endişe ettiklerini belirtti.

Bölgedeki doğal afetin devam ettiğinin altını çizen Beshear, "Şu anda arama kurtarma modundayız. Yağmur durdu ancak cumartesi öğleden sonra daha çok yağış bekleniyor." dedi.

Öte yandan bölgedeki köprüler ve yüzlerce ev sular altında kalırken, 18 bin kişiye de elektrik verilemiyor.