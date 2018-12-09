ABD'nin koalisyon güçleri konusunda kafası karışık

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki insani krizle adının anılması ABD içinde farklı seslerin çıkmasına neden oluyor. Suudi Arabistan'ın hesap vermesi gerektiğini söyleyen yetkililer olduğu gibi destek veren isimler de olduğu görülüyor.