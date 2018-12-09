ABD'nin koalisyon güçleri konusunda kafası karışık

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki insani krizle adının anılması ABD içinde farklı seslerin çıkmasına neden oluyor. Suudi Arabistan'ın hesap vermesi gerektiğini söyleyen yetkililer olduğu gibi destek veren isimler de olduğu görülüyor.

ABD'nin koalisyon güçleri konusunda kafası karışık

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'in savaşındaki Suudi liderliğindeki koalisyona desteğin kesilmesine şiddetle karşı olduğunu, DEAŞ'la ve aşırılıkçı gruplarla mücadelede Suudi Arabistan'a ihtiyaç olduğunu belirtti.

Washington yönetimi, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'ın son yıllardaki faaliyetlerini mercek altına aldı. Yemen'de yaşanan insani krizin de dünya gündemine gelmesiyle ABD içindeki bazı kesimler Suudi Arabistan'ı sorgulamaya başladı.

ABD, geçtiğimiz ay  Yemen'de binlerce sivili öldüren hava saldırılarından sorumlu tutulan koalisyon uçaklarına yakıt ikmalini durdurmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

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