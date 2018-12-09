ABD'nin koalisyon güçleri konusunda kafası karışık

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'in savaşındaki Suudi liderliğindeki koalisyona desteğin kesilmesine şiddetle karşı olduğunu, DEAŞ'la ve aşırılıkçı gruplarla mücadelede Suudi Arabistan'a ihtiyaç olduğunu belirtti.
Washington yönetimi, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'ın son yıllardaki faaliyetlerini mercek altına aldı. Yemen'de yaşanan insani krizin de dünya gündemine gelmesiyle ABD içindeki bazı kesimler Suudi Arabistan'ı sorgulamaya başladı.
ABD, geçtiğimiz ay Yemen'de binlerce sivili öldüren hava saldırılarından sorumlu tutulan koalisyon uçaklarına yakıt ikmalini durdurmuştu.
Kaynak: www.dunyabulteni.net