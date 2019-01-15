ABD'nin küçük bir ilçesi ilk camisine 2020'de kavuşacak

Amerika birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde bulunan Culpeper ilçesinin ilk camisinin mimari tasarım planı neredeyse bitti.

Rixeyville Yolu boyunca boş bir arazi üzerinde kurulması planlanan tahmini 700 bin dolarlık projeyi güncellemek için yatırımcılar biraraya geldi. İki katlı 5 bin metrekarelik caminin açılması için öngörülen tarih 2020’nin sonları.

Brendi Yolu’nda yerel bir otomobil bayisi ve cami arazisinin yanındaki evin sahibi olan İslam Merkezi Başkanı Mohammad Nawabe "İnşallah 2020 sonunda açılacak" derken proje için 2015 yılından beri uğraşıyor.

Nawabe, “Tasarım yüzde 95 oranında yapıldı. Önümüzdeki iki ila üç ay içinde planı sonuçlandırmaya ve daha sonra resmi makamlara sunmaya hazırlanıyorum.” dedi.

Culpeper İslâm Merkezi'nin ilk olarak ilçeye kurulması planlandığında, kanalizasyon sistemi tarafından hizmet verilmeyen bir alanda ibadethaneye banyo yaptırma izni almak için onay almak için başvuru yapılalı yaklaşık üç yıl oldu.

Culpeper’daki Wellspring Sağlık Hizmetleri’nde bir endokrinolog olan Dr. Nabeel Babar, İslam Merkezi’nin eş müdürü ve yaklaşık 15 aileye Cuma namazlarında imamlık yapıyor.

New Jersey’de büyüyen Babar, bazı topluluk üyelerinin Culpeper’daki cami fikri konusunda rahat olamayacağını ve konuyla ilgili serbest konuşma hakkına sahip olduklarını söyledi. “Görüşlerine saygı duyuyoruz, ancak Anayasa'ya göre Allah'a istediğimiz şekilde ibadet etme hakkımız da var” dedi.

“Planımız, çocukların oynama ve öğrenme ve ibadet alanlarına sahip olmaları, bu yüzden büyüdüklerinde topluluğun bir parçası olmaktan dolayı kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak” dedi.

Culpeper İslam Merkezi, şu ana kadarki inşa kampanyası için yaklaşık 107 bin dolar topladı. İslamiccenteroc.org’a göre, merkezin misyonu “hem Müslüman topluma hem de inanç ve diğer inanç örgütlerine dini, sosyal ve eğitim hizmetleri sunmak ve dinler arasında sağlıklı ve faydalı bir dinî alan oluşturmak."

Caminin bodrum katında çok amaçlı bir salonun yanı sıra bir oyun odası, genç odası ve kütüphane bulunmaktadır. Nawabe, “Büyük bir cami için harcayacak paranız varsa, tamam, çok paraya mal edebiliriz ama en önemli şey Allah'a ibadet etmek, Allah'a dua edecek bir yere sahip olmak”

Cemaat, geçici namaz evinde, cuma namazlarını kılıyor, cumartesi günleri Kuran dersi yapıyor ve ramazan ayında iftar yemeklerine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2019, 12:04