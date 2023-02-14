ABD'nin Ohio eyaletinde 'kimyasal felaket' muamması

ABD'nin Ohio eyaletinde trende taşınan kimyasal madde miktarının, resmi rakamlarda açıklananın çok üzerinde olduğuna, bölge sakinlerinden gizemli rahatsızlıklar ve hayvan ölümlerine ilişkin bilgiler geliyor.

The Indipendent gazetesi, "çevre felaketi" olarak nitelediği olaydan etkilenen ve tahliye edilen Ohio eyaletindeki Doğu Filistin kasabası sakinlerinin, yetkililerin "güvenli" raporuna rağmen evlerine dönmek istemediklerini aktardı. Birçok kasaba sakini, geri dönmeden önce, evlerinden alınacak hava numunelerinin sonuçlarını görmek istiyor.

Gazetenin haberinde, bölge sakinlerinin, baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi birçok şikayetine yer verilirken, bölgedeki kümes hayvanları ve balıkların felaket sonrası ölümlerini belgeleyen görüntüler paylaşıldı.

Çevreye yayılan kimyasal maddenin zararlarına değinen New York Post gazetesi de trenin taşıdığı zehirli kimyasalların miktarının, açıklananın çok üzerinde olduğunu yazdı.

Çevre aktivisti Erin Brockovich, sosyal medya platformunda, ABD'nin Çevre Koruma Ajansının (EPA) tren işletmecisine gönderdiği yasal tebligat raporunu alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Bu yüzden insanlar hükümete güvenmiyor. Bir yandan, çevreyi kirleten ve kirletmeye devam eden zararlı maddelerin olduğunu söyleyip diğer yandan insanlara 'her şey yolunda' diyemezsiniz." eleştirisinde bulundu.

Ohio Valisi'nin basın açıklaması sırasında muhabir gözaltına alındı

Öte yandan, Ohio Valisi Mike DeWine'ın olaya ilişkin basın açıklamasını takip eden muhabirin polis tarafından gözaltına alınması, "kimyasal felaket" muammasına ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi.

NewsNation haber sitesi tarafından paylaşılan görüntüde, muhabir Evan Lambert'in, DeWine'ın basın açıklamasını canlı olarak aktardığı esnada polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alınması yer alıyor.

Yaklaşık beş saat gözaltında kalan Lambert, serbest kaldıktan sonra yaptığı paylaşımda, "Hiçbir haberci, işini yaparken gözaltına alınmayı hak etmez. Ülkemizde bunun yaşanmaması gerektiğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Columbiana İdari Bölge Şerifi ofisinin, gözaltı olayını doğruladığı ancak konuya ilişkin detaylı açıklama yapmadığı belirtildi.

ABD'nin Ohio eyaletinde meydana gelen çevre felaketinde, kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun raydan çıkmasının ardından patlamalar meydana gelmişti.

Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla, bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti.