ABD'nin petrol sondaj kulesi 471'e yükseldi
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 artarak 471'e çıktı. Böylece sondaj kulesi sayısı, son 1 yılda ise toplam 213 artmış oldu.
Amerika 11.12.2021, 09:12
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 4-10 Aralık döneminde bir önceki haftaya göre 4 artarak 471'e yükseldi.
Perşembe gününü 74,42 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 75,15 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 71,67 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 70,94 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
Kaynak: AA
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