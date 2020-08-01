ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 25-31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 180'e geriledi.

ABD petrol sondaj kulesi sayısı 18 haftalık azalışın ardından ilk kez bir önceki hafta 1 adet artış göstermişti.

Perşembe gününü 42,94 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 43,30 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 40,27 dolar düzeyinde kapattı. WTI, perşembe gününü 39,92 dolar seviyesinde tamamlamıştı.