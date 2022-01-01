ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta aynı kaldı
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta sabit kaldı.
Amerika 01.01.2022, 09:55
Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25-31 Aralık döneminde bir önceki haftaya göre değişiklik göstermedi ve 480'de kaldı.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son 1 yılda ise toplam 213 adet arttı.
Perşembe gününü 79,53 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 77,86 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 75,35 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 76,99 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
Kaynak: AA
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