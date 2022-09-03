ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta azaldı
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 9 adet azaldı.
Amerika 03.09.2022, 09:42
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Ağustos-2 Eylül haftasında önceki haftaya göre 9 adet azalışla 596'ya geriledi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 202 adet arttı.
Perşembe gününü 92,36 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 93,28 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 87,25 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 86,61 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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