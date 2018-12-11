ABD'nin San Diego sınırında protesto, gözaltılar var

ABD Sınır Devriyesi Sözcüsü Eduardo Olmos, San Diego ile Meksika'nın Tijuana şehrini ayıran sınırda, göçmenlerin sınır dışı edilmesine ve sınırın askerileştirilmesine son verilmesi çağrısında bulunan yaklaşık 300 kişilik gruptan sınırı izinsiz geçmeye çalışan 31 kişi ve bir yetkiliye saldıran kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Associated Press'in foto muhabiri, sınır duvarından uzak durmaları çağrısına uymayan çok sayıda göstericiye kelepçe takıldığını aktardı.

Gösterinin, Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak ABD'ye ilerleyen göçmen konvoyuna destek vermek için düzenlendiği belirtildi.

ABD-Meksika sınırında gerginlik

Meksika’nın Tijuana kenti ile ABD’nin California eyaleti arasındaki sınır bölgesine ulaşan Orta Amerikalı göçmenler, iltica işlemlerinin yavaş yapıldığı gerekçesiyle 25 Kasım’da protesto gösterileri düzenlemiş ve bazı göstericiler aradaki metal duvarı aşarak ABD tarafına geçmeyi denemişti. ABD güvenlik görevlileri, sınırın yaya geçişlerine kapatılmasına neden olan olayları göstericilere karşı biber gazı kullanarak durdurmuştu.

Olayların ardından, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, Tijuana ile California'nın San Diego kenti arasındaki en büyük kara sınırlarından San Ysidro Giriş Kapısı'nı iki yönlü olarak yaya ve araç geçişine kapatmıştı.

Meksika da olayların ardından ABD sınırdaki güvenliği artırma sözü vermiş ve 39 göçmenin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Diğer yandan Meksika, ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmenleri durdurmak için sığınma başvurusu yapmaları halinde kendilerine çalışma izni verileceğini kaydetmişti.

Amerikalı gümrük yetkilileri, günde en fazla 100 göçmenin başvurusunu işleme koyduğu için grubun kentte aylarca bekleyebileceği tahmin ediliyor.

Tijuana kentine gelen göçmenlerin sayısının 9 bini bulduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA



Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, 11:08