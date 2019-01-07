ABD'nin Suriye'den çekilme haritası için geliyorlar

Bugün Ankara'da olması beklenilen ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Suriye'den çekilme haritası görüşmelerinden önce konu hakkında İsrail'de konuştu.

"Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlemesini istemiyoruz" diyen Bolton, "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma imzalanmadan ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek" diye konuştu.

Suriye'de kullandıkları silahlı grupların geleceği konusunda Türkiye'den garanti almadan çekilmeyeceğini ilan ediyor. Uzmanlar Bolton'un açıklamasının bir anlamda düşük maliyetle Suriye'de kalacakları anlamına geldiği yorumunu yapıyor.

Bolton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD güçlerinin Suriye'den çekilmesi, DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmaması, DEAŞ'a karşı bizimle savaşmış olanların pozisyonlarını koruması ve İran'ın bölgedeki kötü niyetli faaliyetleri ile mücadele edilmesi konusunda müttefiklerimizle nasıl çalışacağımızı görüşmek üzere, Türkiye ve İsrail'e gidiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Bolton, ikinci bir paylaşımda Türkiye görüşmelerine ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un da katılacağını bildirmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2019, 12:30