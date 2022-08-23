ABD'nin Texas eyaletini sel vurdu

ABD'nin Dallas şehrinde yoğun yağış sonucu ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar su altında kaldı.

Ulusal Hava Servisi, Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'na son 24 saatte 23 santimetre yağışın düştüğünü açıkladı.

Servis yetkilisi Daniel Huckaby, kuraklık koşullarında olduklarını ancak bu kadar kısa sürede bu seviyede yağışın düşmesinin özellikle şehir bölgesinde sele neden olduğunu ifade etti.

Texas'ta yağış oranları arttı

Geçen yıl yayımlanan bir rapora göre, Texas'ta yağışlar 1960 yılından bu yana yüzde 7 civarında arttı.

Raporda, 1950-1999 yıllarına kıyasla, 2036'ya kadar yüzde 30 ila yüzde 50 artışla sıra dışı yağışlar görülebileceği vurgulandı.