California'da Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölü sayısı giderek artıyor

John Hopkins Üniversitesinin açıkladığı yeni verilere göre, California’da Kovid-19’a bağlı ölüm sayısı 50 binin üzerine çıktı.

Ülkenin salgından en fazla etkilenen ve yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip eyaleti California’da, bugüne dek 3,5 milyonun üzerinde Kovid-19 vakası kaydedildi.

New York'ta yeni tür virüs tespit edildi

CNN’in haberine göre, New York kentinde araştırma yapan uzmanlar, virüsün "endişe verici" yeni bir türünü bulduklarını açıkladı.

Söz konusu varyantın, New York'ta birçok mahalleye ve eyaletin kuzeydoğusuna yayıldığı belirtildi.

"B.1.526" adı verilen yeni türün, Afrika’da kaydedilen ve "B.1351" adı verilen virüs varyantı ile benzer olduğu kaydedildi.

Bunun yanı sıra yeni varyantta "E484K" mutasyonu gözlemlendiği bildirildi.

AA