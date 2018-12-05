ABD'nin yeni komutanına göre Afganistan 'çıkmaz', İran 'en önemli tehdit'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) adayı Korgeneral Kenneth McKenzie, Rusya'nın Suriye'de S-400 füze sistemini aktifleştirmesinin, ABD ve Suriye'de uçuş yapan koalisyon ortaklarını tehdit edeceğini söyledi.

Genelkurmay Başkanlığı Basın Operasyonları Direktörü olarak görev yapan McKenzie, Orgeneral Joseph Votel'in yerine CENTCOM Komutanı olmak üzere Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde soruları yanıtladı.

Oturuma, Korgeneral McKenzie'nin yanı sıra ABD Özel Harekat Kuvvetleri Komutanlığına aday gösterilen Korgeneral Richard Clarke da katıldı.

Suriye'ye S-400 konuşlandırılması

Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerinde McKenzie, Rusya'nın Suriye'de S-400 füze savunma sistemlerini aktifleştirme sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.

Kenneth McKenize, "S-400'ler aktif hale geldiğinde bize ve Suriye'de uçuş yapan koalisyon ortaklarımıza yönelik tehdit artacaktır." ifadesini kullandı.

Afganistan'ı "çıkmaz" olarak niteledi

Korgeneral McKenzie, Afganistan'a ilişkin olarak da "Sahadaki operasyonel askeri durumun genel olarak çıkmazda olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Taliban ile Afgan hükümeti arasında barış görüşmelerine işaret eden McKenzie, "Denklemde şu anda daha önce elimizde olmayan bir unsur var. Uzlaşı ve çatışmaların durdurulması hedefleniyor." dedi.

ABD'li komutan, Afganistan'da 20 bin civarında Taliban mensubu bulunduğunu ifade ederek, "Taliban'ı ikna etmek önemli, bizim çıkmazda olduğumuz kadar onlar da (Taliban) çıkmazda. Sahadaki kuvvetlerin faaliyetlerinden dolayı zafere giden bir yol bulamayacaklar." diye konuştu.

Kenneth McKenzie, Afganistan’ın doğusunda DEAŞ uzantılarının bulunduğuna dikkati çekerek, ülkedeki DEAŞ mensubu sayısını "yüzlerce" diye nitelendirdi.

Bir senatörün ABD'nin 17 yıldır Afganistan'da olduğunu hatırlatması üzerine McKenzie, eskiden ABD ordusunun savaştığını, şu anda ise arka planda durduğunu ve Afgan ordusunun savaşı yürüttüğünü öne sürdü.

Korgeneral McKenzie, "Afgan halkı savaştan bıkmış olabilir, genel olarak gururlu bir halk olduklarını düşünüyorum ve 'ülkelerinde bir işgal kuvveti' görmek istemiyorlar. Ancak Taliban rejiminin zulmünün de farkındalar. Çoğu Afgan da Taliban'ın kalmasını veya geri gelmesini de istemiyor." ifadelerini kullandı.

"İran'ın varlığıyla mücadele ABD'nin Suriye'deki hedefi değil"

ABD yönetimin, Suriye'nin doğusunda istikrar ve tekrar inşa için sağlanması planlanan fonu durdurmasına ilişkin bir soruya da yanıt veren McKenzie, ABD'nin oradaki kazanımlarını koruması için "bölgede iş birliği yaptığı yerel güçlere maddi destek sağlaması gerektiğini" savundu.

DEAŞ'ın Suriye'de nasıl bitirileceğine yönelik bir soruya da yanıt veren Kenneth McKenzie, DEAŞ'ın yakın zamanda bitmeyeceğini ve DEAŞ türevlerinin saldırılarının devam edeceğini iddia etti.

Diğer taraftan ABD'nin Suriye'deki misyonuna ilişkin bir soruya ise McKenzie, "ABD ordusunun Suriye'deki misyonu; DEAŞ'ı ve DEAŞ'ın fiziksel hilafetini alt Fırat Vadisi'nde bitirmektir. Ana hedefimiz budur." diye cevap verdi.

ABD'nin Suriye'de Beşşar Esed rejimini düşürmeye yönelik bir amacının da olmadığını anlatan Korgeneral McKenzie, İran4ın Suriye'deki varlığının bitirilmesi konusunda da "Bu, ortaya çıkan bir sonuç olabilir ama hedef bu değildir." şeklinde konuştu.

"İran uzun dönemde en önemli tehdit"

Kenneth McKenzie, aynı zamanda İran'ı ABD için Orta Doğu'da "uzun dönemde en önemli tehdit" olarak tanımladı.

McKenzie, "(İran tehdidi) Bizi imha edecek Rusya tehdidinden veya bizi önemli ölçüde yaralayacak Çin tehdidinden daha aşağı bir tehdittir ama İran'ın da kabiliyeti var. Bunu da bölgede her gün kötü amaçlarla suistimal ediyorlar." dedi.

Senatörlerden Yemen tepkisi

Oturumda dikkati çeken bir diğer konu ise ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği destek oldu.

Korgeneral McKenzie, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona havada yakıt ikmalinin yanı sıra istihbarat ve taktiksel destek de verdiğini belirtti.

Virginia Senatörü Tim Kaine, Donald Trump yönetiminin, "ABD'nin Yemen iç savaşında herhangi bir taraf lehine çatışmaya katılmadığını" söylediğini ancak ülkede sivilleri katleden bombaların dahi ABD tarafından tedarik edildiğini söyledi.

ABD'li senatör ayrıca, ABD ordusunun Suudi Arabistan'a verdiği destekle Kongre'ye söyledikleri arasında çelişkiler olduğunu ve bunun Kongre'ye hakaret olduğunu belirtti.

Aynı oturumda konuşan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ise dünyadaki en büyük insani krizin şu anda Yemen'de yaşandığını ve insanların açlıktan öldüğünü dile getirdi.

Bu insani drama Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sebep olduğunu ifade eden Warren, ABD ordusunun bu koalisyona istihbarat, taktiksel destek ve yakıt ikmali sağlamasını eleştirdi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini de gündeme getiren Elizabeth Warren, ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini tekrar gözden geçirmesi gerektiğini savundu.

McKenzie ve Clarke, Senato tarafından onaylanmaları halinde Orgeneral rütbesi ile söz konusu komutanlıklarda göreve başlayacaklar.

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2018, 00:32