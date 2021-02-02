ABD'nin yeni yönetimi dış politikadaki hedeflerini açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Joe Biden yönetiminin Kuzey Kore'ye yeni yaptırımların yanı sıra Rusya'ya yönelik olası diğer eylemleri (yaptırımlar) değerlendireceğini söyledi.

Blinken, NBC'ye verdiği mülakatta, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını hedefleyen yolun, ABD ve müttefikleri tarafından getirilecek ilave yaptırımları içereceğini ifade etti.

Rusya

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması için hafta sonu düzenlenen protestolar sırasında eylemcilere güç kullanılması ve 5 binden fazla insanın tutuklanmasından derinden rahatsız olduklarını belirten ABD'li Bakan, Moskova'nın gösterilerin ardında Washington'ın olduğu yönündeki iddiasına da sert tepki gösterdi.

Blinken, "Rus hükümeti bunun bizimle ilgili olduğuna inanıyorsa büyük bir hata yapıyor. Bu kendileriyle ilgili bir durum. Hükümetle ilgili bir mesele. Bu durum, Rus halkının yolsuzluktan duyduğu hayal kırıklığı ve otokrasiyle ilgili. Bence kendilerine bakmalılar, dışarıya değil." diye konuştu.

Mülakatta Blinken, Moskova'ya yönelik net bir yaptırım açıklamadı. Ancak, Biden'la Rusya lideri Vladimir Putin'in telefon görüşmesine atıfla, "Başkan bundan daha fazla net olamazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Navalny'nin yanı sıra 'Rusya'nın 2020'deki ABD seçimlerine müdahalesi', Solar Wind Hack olarak bilinen 2020'de ABD federal kurumlarına yönelik siber saldırılar ve 'Rusya'nın Afganistan'daki Amerikan güçlerine yönelik saldırı düzenleyenlere ödül vermesi' gibi meselelere nasıl yanıt verileceğini ise gözden geçirdiklerini kaydetti.

Çin

Pekin'i Dünya Sağlık Örgütü müfettişlerinin koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan'da olduğunu ancak Çin'in müfettişlerin önemli noktalara erişimlerine izin verme konusunda hedefin çok gerisinde kaldığını belirtti. Blinken, "Çin'in şeffaflık eksikliğini" ele alınması gereken "derin bir sorun" olarak nitelendirdi.

Eski Başkan Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı tarifelerin ABD'ye etkilerinin nasıl olduğuna bakacaklarını kaydeden Antony Blinken, "ABD'li çiftçiler, Çin'in ABD ihracatına, özellikle de tarım ürünlerine misilleme yapmasının ardından büyük kayıplar yaşadı." dedi.

Hong Kong konusunda da Pekin'e sert eleştirilen getiren Blinken, "ABD, Çin'le mücadelede küresel ilişkilerle ve uluslararası kurumlarla yeniden ilişki kuracak. Çünkü biz çekildiğimizde burayı Çin dolduruyor." diye konuştu.

İran

Mülakatta İran meselesine de değinen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tahran'ın bir nükleer silah için parçalanabilir madde üretmeye sadece birkaç ay mesafede olduğu konusunda uyarıda bulundu.

İran'ın nükleer anlaşmadan geri çekilmeye devam etmesi halinde bunun sadece 'birkaç haftalık bir mesele' olabileceğini dile getirdi.

Blinken, İran'ın da ABD ve müttefikleriyle diğer konuları da kapsayan "daha uzun ve daha güçlü" bir çalışmayı istemesi halinde ABD'nin 2015 nükleer anlaşmasına geri dönmeye istekli olduğunu belirtti.

ABD'li bakan, İran'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının mutlak surette serbest bırakılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan

Biden yönetiminin ABD'nin çıkarları ve değerleri ile uyumlu olup olmadığından emin olmak için Washington'ın Suudi Arabistan'la ilişkilerini gözden geçirdiğini de aktardı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesi olayını, "ABD'de yaşayan bir gazeteciye karşı işlenen çirkin (rezil) bir eylem" olarak nitelendirdi.

Ancak Blinken, CIA'in Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiği yönündeki raporuna rağmen bin Selman'ı kınamayı reddetti.

Kaynak: Muslim Port