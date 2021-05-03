ABD, o iddiaları yalanladı

İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mahkum takasında anlaştığı iddialarına Washington'dan yalanlama geldi. Beyaz Saray henüz bir anlaşmanın olmadığını, pazarlığın sürdüğünü açıkladı.

İddia, kaynak olarak adı açıklanmayan İranlı yetkilileri gösteren Lübnan merkezli televizyon kanalı Al Mayadeen'den gelmişti.

Haberde, Tahran ve Washington'un, ABD'de tutuklu dört İranlının özgürlüğü ve İran'a ait 7 milyar dolarlık fonun salıverilmesi karşılığında, İran'da tutuklu bulunan 4 Amerikalının serbest bırakılmasında uzlaştığı öne sürülmüştü.

Mahkum takasına ilişkin iddialar İran devlet televizyonu tarafından da paylaşıldı. Devlet televizyonu ayrıca İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran ve İngiltere'den çifte vatandaşlığı olan ve ülkede tutulan Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in, İngiliz hükümetinin Tahran'a olan borcunu ödemesi halinde serbest bırakılacağını da ortaya attı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir yetkili söz konusu haberin ciddiye alınmadığını söyledi.

Ratcliffe davasında sıkça bahsedilen borç Şah Rıza Pehlevi dönemine uzanıyor. İran, o dönemde İngiltere'ye Chieftain tankları siparişi vermiş ancak 1979'da gerçekleşen yönetim değişikliğinin ardından tanklar teslim edilmemişti. Teslimatın yapılmaması nedeniyle İngiltere'nin, Tahran'a 400 milyon sterlin borçlu olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Euronews