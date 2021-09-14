ABD o süreyi uzattı
ABD'den yapılan açıklamada Afgan mültecileri ülkeye getiren uçuşların 7 gün daha yapılmayacağı bildirildi.
Amerika 14.09.2021, 00:39
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kirby, “Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) talebi üzerine Müttefikler Hoş Geldi Operasyonu’nda ABD’ye yapılan uçuşlar, ülkeye son zamanlarda getirilen bazı Afganlar arasında kızamığın tespit edilmesinden dolayı bugünden başlamak üzere 7 gün daha askıda kalacak.” dedi.
Kirby, ABD’ye geçen hafta getirilen 4 Afgan’da daha kızamık tespit edildiğini kaydetti.
Geçen hafta Beyaz Saray, CDC’nin tavsiyesi üzerine Afganistan'dan tahliye edilenlerin ABD'ye nakledildiği uçuşları kızamık salgınından dolayı geçici olarak durdurduklarını bildirmişti.
Kaynak: AA
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