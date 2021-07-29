ABD ölüm sayısındaki liderliğini sürdürüyor

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 70 bin 120 artışla 34 milyon 678 bin 442'ye yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 497 artarak 611 bin 813 oldu.

California, 3 milyon 935 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 105 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 523 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 341 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 623, Texas'ta 53 bin 149 oldu.

163 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 189 milyon 494 binden fazla kişiye ilk doz, 163 milyon 588 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 31 milyon 528 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 797 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 553 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 422 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.