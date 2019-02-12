ABD öncülüğündeki koalisyon yine camiyi hedef aldı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanan YGP/PKK'nın Deyrizor'un Bagoz beldesindeki operasyonuna destek vermek üzere düzenlediği hava saldırılarında bir camiyi hedef aldı.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Görev Gücü, SDG'ye destek olarak 11 Şubat'ta Bagoz Favkani'de daha önce cami olarak kullanılan DEAŞ'ın komuta ve kontrol merkezini güdümlü bir hava saldırısı ile vurdu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, caminin DEAŞ tarafından kullanılması ile "Koruma Altındaki Yapılar" statüsünü kaybettiği iddia edilirken, camideki sivil kayıplarına yönelik bilgi verilmedi.

Bagoz'da son 24 saatte 50 sivil öldü

Diğer taraftan, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyonun Bagoz beldesinde kuşatılan DEAŞ'lılara son 24 saatte düzenlenen hava, füze ve topçu saldırılarında 50 sivil hayatını kaybetti.

Ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu öğrenildi.

Bagoz'da, DEAŞ ile YPG/PKK arasında önceki gün yeniden başlayan çatışmalar sürüyor.

ABD'nin havadan yoğun bombardımanla, Fransa'nın da füze saldırılarıyla destek verdiği YPG/PKK henüz ilerleme kaydedemedi.

İki terör örgütü arasında sıkışan binlerce sivilden bazıları dün bombardımanlar sürerken beldenin dışına çıkabilmişti.

YPG/PKK, DEAŞ'lıların ailelerini koalisyona teslim ederken, kalan sivilleri ise El Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne götürmüştü.

DEAŞ'lıların ailelerinin özel kamplara, diğer sivillerin ise El Ömer'de YPG/PKK'nın kontrolünden geçtikten sonra Haseke'deki Hol kampına gönderileceği öğrenilmişti.

Deyrizor'da son durum

ABD ve Fransa'nın destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar düzenliyor.

Halihazırda DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 21:53