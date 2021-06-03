ABD ordusu sivilleri öldürdüğünü itiraf etti

ABD Savunma Bakanlığının, Kongre’nin 2018’den bu yana yıllık hazırlamasını talep ettiği ve bir bölümü kamuya açıklanmayan raporunda, ABD askerlerinin yurt dışındaki operasyonlarında geçen yıl 23 sivilin öldüğü, 10 sivilin yaralandığı açıklandı.

Raporda, sivil kayıplarında 20 ölümle Afganistan'ın başı çektiğine, diğer ikisinin Irak ve Somali olduğuna işaret edilirken 23'üncü can kaybının ise nerede yaşandığı açıklanmadı.

Sivil can kayıpları için ABD Savunma Bakanlığına 3 milyon dolarlık tazminat bütçesi ayrıldığı vurgulanan raporda, daha önce bu miktarda bir tazminatın ödenmediğine dikkat çekildi.

Sivil kaybı, açıklananın yaklaşık 5 katı

Savaş bölgelerindeki sivil kayıpları takip eden İngiltere merkezli Airwars Platformu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada ise ABD operasyonlarında yaşanan sivil ölümlerinin Pentagon raporundaki sayının yaklaşık 5 katı olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, sadece ABD hava saldırılarında 102 sivilin öldürüldüğü iddia edildi.

Öte yandan, Airwars Platformu'nun açıklamasında, Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) verilerine göre, yalnızca Afganistan'daki ABD hava operasyonlarında 89 sivil öldüğü ve 31 kişinin de yaralandığına işaret edildi.

AA