ABD, Orta Amerika ülkelerine yardımı kesiyor

ABD Başkanı Donald Trump , Orta Amerika ülkelerinden binlerce göçmenin Meksika üzerinden ABD'ye doğru ilerlemesi üzerine, Honduras, Guatemala ve El Salvador'a yaptıkları maddi yardımı kesmeye başlayacaklarını açıkladı.

Trump bu ülkeleri, vatandaşlarını durdurmayarak yasa dışı yollardan ABD'ye girmelerine engel olmamakla suçladı.

Trump, ABD'de 6 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesi yaşanan göçmen krizinden Demokrat Parti'yi sorumlu tutarak "Ara seçimleri unutmayın" yazdı.

Ara seçimlerde Senato'daki 100 senatörden 33'ü, Temsilciler Meclisi'ndeki 435 temsilcinin de tamamı yenilenecek.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) verilerine göre Guatemala 2017 yılında ABD'den 248 milyon dolardan fazla, Honduras 175 milyon dolar, El Salvador da 115 milyon dolar yardım aldı.

Trump ABD'ye doğru ilerleyen göçmenleri ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışmakla suçluyor ancak sınıra doğru ilerleyenlerin birçoğu sığınma başvurusunda bulunacak.

Kafiledeki göçmenler kendi ülkelerindeki yoksulluk, zulüm ve şiddetten kaçtıklarını belirtiyor.

Yasa dışı göçü durdurmak, Trump'ın 2016'daki başkanlık seçimi kampanyasında ana vaatlerinden biriydi.

Trump'ın son göçmen kafilesine sert tepki vermesinin başta gelen nedenlerinden biri yaklaşan ara seçimler. Temsilciler Meclisi'nde Demokratların, Cumhuriyetçiler karşısında çoğunluğu sağlama ihtimali var.

Göç ise seçmenlerin yüzde 15'ine göre ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük sorun. ABD'ye doğru ilerleyen konvoy, ara seçimler öncesi Trump'ın destekçilerini harekete geçirmek için kullanabileceği bir konu.

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Kaynak: www.dunyabulteni.net