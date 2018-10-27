ABD Pensilvanya'da Sinagoga saldırı, çok sayıda ölü var

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburg kentindeki bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi.

Saldırıda yaralananlar arasında üç polis memurunun da bulunduğu kaydedildi.

Assosiated Press (AP) haber ajansı, saldırganın gözaltına alındığını bildirdi. Polis sözcüsü AP'ye yaptığı açıklamada "ellerinde şu an için başka bir bilgi bulunmadığını, henüz binada başka bir tehdidin olup olmadığını tespit etmeye çalıştıklarını" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, güvenlik birimlerinin olay yerinde olduğunu aktardı. Trump, çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğunun sanıldığını belirterek Squirrel Hill bölgesindekilere güvenlik uyarısı yaptı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2018, 19:14