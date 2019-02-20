ABD PKK ile güvenli bölge pazarlığı yaptı

14 Aralık 2018’de Suriye’den çekilme sözü veren veren ABD bunun tam tersini gösterir adımları hızlandırdı. PKK/PYD’yi korumaya almak için “Türkiye’siz güvenli bölge” planları yapan Pentagon, Suriye’nin kuzeyinde Kandil kadrosuyla 1 haftada 3 toplantı yaptı. Kamışlı’da gerçekleşen ilk toplantıda ABD’li bir heyet, PKK’nın sözde siyasi temsilcileriyle buluştu. Alt düzeyde gerçekleşen temasta ağırlıklı olarak ‘güvenli bölge’ konusu ele alındı. İkinci toplantı Ayn İsa’da yapıldı. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, burada PKK/PYD’nin elebaşlarından ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Şahin Cilo ile görüştü. Ayn İsa’daki Amerikan üssünde icra edilen toplantıda koalisyon güçlerinin saha komutanları da hazır bulundu. Bu görüşme Amerikan basınına da yansıdı ancak görüşmenin içeriğine ilişkin detay verilmedi. Votel ile temasına ilişkin ABD basınına konuşan terörist Şahin Cilo, Votel koalisyonun askeri varlığını devam ettirebileceği bir teklif üzerinde çalışıyor” açıklamasına yaptı.

Üçüncü ve en kapsamlı toplantı ise Ayn el-Arab’da (Kobani) gerçekleştirildi. Yine bir ABD üssündeki buluşmaya terör örgütü PKK’nın Kandil ve Suriye yapılanması tam kadro katıldı. ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Şahin Cilo, Kino Gabriel, Cemal ebu Cuma, Abdulmelik Berd, Nevruz Ahmed, Ahmed ebu Hole, Harun Koçer, Bender Eldehham, Rojda Haleb, Siyabend Welat, Hasan Kamışlo, Tolheldan Raman, Leyla Kani, Jiyan Tolheldan, Elder Halil ve Leyla Abdullah’ın yeraldığı görüşmede teröristlerin muhatabı bu kez Votel değil, ABD’li büyükelçi William Roebuck oldu. Resmi sıfatı ‘DEAŞ’a Karşı Uluslararası Koalisyon Başdanışmanı’ olan Roebuck, aralarında Koalisyonun ortadoğu sorumlusunun da olduğu 4’ü sivil, 1’i general 3 üst düzey asker, toplamda 7 kişilik ekibiyle toplantıya başkanlık etti.

3 saat süren görüşmede ABD’li heyet, toplantıda terör örgütü PKK’nın elebaşı Şahin Cilo’ya ‘general’ diye hitap etti. PKK/PYD’nin bölgedeki faaliyetlerinin ele alındığı toplantının ana gündemini güvenli bölge konusu oluşturdu. ABD heyeti, oluşturulacak güvenli bölgenin kontrolünü birlikte sağlama sözü verdi. Bunun için oluşturulacak güce terörist Şahin Cilo ve bir ABD’li subayın komuta etmesi gündeme alındı. Önceden duyurulmuş ‘resmi’ nitelikli toplantıyla ABD heyeti, Kandil’i doğrudan muhatap aldığını da ilan etmiş oldu. Toplantıda ayrıca Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgeleri de ele alındı.

Terör örgütü PKK’nın kamplarda tuttuğu DEAŞ’lı sayısı netleşiyor. Deyrizor, Rakka ve Haseke’de 9 bin kadın ile 20 bin kadar 18 yaş altı çocuğun, terör örgütünce alıkonulduğu öğrenildi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre sadece Deyrizor güneyindeki Hecin bölgesinde kalan kadın ve çocuk sayısı 13 bin 500. Ancak her gün onlarca DEAŞ’lı, kaçakçılar yoluyla Kuzey Irak ve Suriye’nin diğer bölgelerine yollanıyor. DEAŞ’ın sözde emniyet, mahkeme, maliye ve şura üyeleri gibi kritik görevlerde bulunan isimleri büyük oranda Hecin’den çıkarıldı. Kaynaklar, kaçakçılarla PKK’nın 2 yıldır işbirliği halinde olduğunu, Deyrizor-Hecin hattından çıkmak isteyenlerin binlerce dolar haraç ödediğini, kaçakçıların da PKK’ya bu haraçtan pay verdiğini anlattı. Bu arada DEAŞ’lıların sıkıştığı Baguz’da ABD bombardımanları sürerken, kuşatma altındaki insanlar ekmek bulamadıkları için ağaç yaprakları ve otları kaynatarak karınlarını doyurmaya çalışıyor. Gıda ve tıbbi imkansızlıklar nedeniyle Baguz, Susa, Safafine ve Şeyh Hamad gibi beldelerde 100’den fazla kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği dile getiriliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’yi bölerek Fırat’ın doğusunda sözde bir devlet kurmayı hedeflediğini söyledi. ABD’nin askeri birliklerini Suriye’den çekme kararına rağmen bölgeden ayrılmamasını değerlendiren Lavrov, Washington yönetiminin Suriye’yi bölmeyi amaçladığını kaydetti. Lavrov ayrıca, ABD’nin ateşkesle kurulan tampon bölgelere de yasadışı olarak sızmaya çalıştığını belirtti.

Kaynak: Yeni Şafak