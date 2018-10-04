ABD polisi FETÖ'yü korumak için gitmiş

Pensilvanya polisi, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in malikanesi yakınlarında duyulan silah sesleri üzerine olay yerine ulaştığını duyurdu. Polisin yaptığı açıklamada, Fetullah Gülen’in evi yakınlarında tamamen siyahlar giyinmiş beyaz bir şüpheli görüldüğü belirtildi. Şüphelinin güvenlik kulübesinin dışında görülmesi üzerine, Gülen’in yerleşkesinde görev yapan güvenlik personeli tarafından ateş açıldığı ve polis ekiplerinin bunun üzerine olay yerine intikal ettiği bildirildi.

Pensilvanya eyalet polisinin olay konusunda kamuoyuna yaptığı açıklamaya göre olay sabah saat 08.53’te yaşandı.

Polis, kimliği belirlenemeyen kişinin olay yerinden kaçtığını ifade etti. Polis bölgede arama yaptı ancak şüphelinin izine rastlayamadı. Polisin açıklamasına göre olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Reuter Haber Ajansı, konuyla ilgili haberinde, yerleşkedeki bir güvenlik görevlisinin içeri girmeye çalışan bir kişiye uyarı ateş açtığını yazdı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

