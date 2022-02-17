ABD polisinin ırkçı müdahalesi tepkilere neden oldu
ABD'nin New Jersey eyaletinde, polisin kavga eden biri siyahi biri beyaz tenli iki gence farklı muamelesi tepki çekti.
Amerika 17.02.2022, 08:34
ABD'nin New Jersey eyaletinde 2 genç arasındaki tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.
Polis, AVM'deki olaya müdahale ederek gençleri ayırdı. Ancak sonrasında yaşananlar tartışma yarattı.
Beyaz tenli genci bırakan polis, siyahi genci yüz üstü yere yatırdı; diziyle sırtına bastırdı ve ellerini kelepçeledi. Ardından genç, gözaltına alındı.
Sosyal medyada yayılan ve tepki çeken olaya ilişkin açıklama yapan New Jersey Valisi Phil Murphy, "Derin rahatsızlık duydum, ırksal farklı muamele gibi görünüyor." dedi.
Olaya dair soruşturma başlatıldı.
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