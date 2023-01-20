ABD Rus askeri şirketi Wagner'i suç örgütü olarak tanıyacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre önümüzdeki günlerde Hazine Bakanlığı Rus askeri şirketi Wagner grubunun uluslararası bir suç grubu olarak tanıyacak.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby bugün yaptığı basın toplantısında, Hazine Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde Wagner'i uluslararası suç örgütü olarak tanımlayacağını belirtti. Ayrıca toplantıda, Kuzey Kore'nin Wagner grubuna silah sevkiyatına ait fotoğraflar da paylaşıldı. Rusya Savunma Bakanlığı ile Wagner grubu arasında anlaşmazlıklar olduğunu öne süren Kirby, Wagner'in sahada önemli bir güç olduğunu belirtti.

KUZEY KORE'DEN RUSYA'YA SİLAH DESTEĞİ

Wagner grubuna ve destekçilerine ABD'nin yaptırımlar uygulayacağını açıklayan Kirby, Kuzey Kore'nin Wagner grubuna Ukrayna'da kullanılmak üzere silah sevkiyatı yaptığını gösteren uydu fotoğrafları paylaştı. ABD'nin Kuzey Kore'den Rusya'ya silah sistemleri teslimatlarının devam etmesini beklediğini söyleyen Kirby, "Kuzey Kore'den yapılan silah transferleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının doğrudan ihlalidir" dedi.